Новости Одессы

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Краповый берет, ряса и байк: как российский спецназовец стал украинским священником
Краповый берет, ряса и байк: как российский спецназовец стал украинским священником «Думская» пообщалась с одесским военным капелланом, священником Украинской православной церкви Киевского патриархата отцом Александром Филипповым. Мы уже упоминали его в субъективной десятке лучших пастырей Одессы, но решили, что будет лучше рассказать о служителе церкви подробнее, ведь отец Александр — человек более чем интересный. Начнем с того, что он бывший боец спецназа, причем спецназа российского. А еще наш батюшка — завзятый байкер.  

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Красоты и мистика Ананьева: центр из красного кирпича, свой Привоз и дом с привидениями   
Красоты и мистика Ананьева: центр из красного кирпича, свой Привоз и дом с привидениями    Думская» побывала в райцентре Ананьев, небольшом городке, расположенном на севере области, в полутора сотнях километров от Одессы. Местечко готовится стать туристической столицей севера области.  
Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективно о Кипре и киприотах   
Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективно о Кипре и киприотах    И снова наша постоянная рубрика «Субъективно о загранице». Предлагаем читателям первую часть материала Алексея Кравцова о Кипре.  
«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы
«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы Хакеры из украинской группировки «Киберальянс» получили доступ к электронной переписке Кирилла Фролова — руководителя «Ассоциации православных экспертов» Русской православной церкви Московского патриархата. Из ящика frolov_moskva@mail.ru им удалось получить более десяти тысяч писем за период 2004-2016 годов, которые были переданы волонтерскому сообществу Inform Napalm, а сейчас доступны для всех желающих.  
Необыкновенные приключения янки в Одессе. Часть вторая: учитель Джон Григорьевич и канадский колхоз имени Ленина
Необыкновенные приключения янки в Одессе. Часть вторая: учитель Джон Григорьевич и канадский колхоз имени Ленина Двадцатипятилетию установления дипломатических отношений между США и Украиной посвящается. Продолжим наш рассказ об американском следе в истории нашего города.  

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Новости Одессы
                       
1 февраля
18:46
68 коммент. 		Обострение в Авдеевке: что происходит на ключевом участке украино-российского фронта
17:59
15 коммент. 		Одесский залив освобождается ото льда, гуляющие подкармливают чаек  фотографии
17:59
8 коммент. 		Одесса готовится принять детей из Авдеевки
17:26
17 коммент. 		Одесситы активно собирают вещи и продукты для жителей Авдеевки: в ОГА уже насчитали полфуры гуманитарки фотографии
17:10
5 коммент. 		Высший спецсуд вернул в Одессу дело «стрелка из «Беллини»
16:07
1 коммент. 		Одесситов приглашают на семинар по стипендиальному образованию в Голландии (на правах рекламы)
15:49
134 коммент. 		Россияне обстреляли самолет Военно-морских сил Украины (фото, обновляется) фотографии
15:43
66 коммент. 		В Одессе приземлился самолет с ранеными из Авдеевки фотографии
14:42
11 коммент. 		Защитники прав потребителей нашли небезопасную детскую одежду в торговых сетях Одессы
13:47
77 коммент. 		Мэр Одессы снова ушел в отпуск
13:32
9 коммент. 		Одесский суд вынес приговор бывшему заместителю министра Крыма, который прятал взятку в яблоках
13:01
19 коммент. 		В Одесской области морская пехота отбила аэродром, захваченный условным противником  фотографии
12:30
13 коммент. 		В Одессе чистят ливневки после снегопадов фотографии
12:18
6 коммент. 		На выезде из Одессы произошло тройное ДТП  фотографии
11:28
25 коммент. 		В Одессе соберут гуманитарную помощь для жителей Авдеевки
10:45
1 коммент. 		Из-за конфликта в порту «Черноморск» блокируется переработка грузов
10:26
2 коммент. 		Юные одесские хоккеисты одержали две крупные победы и вышли в плей-офф Открытого чемпионата Киева  фотографии
10:21 За сутки на пожарах в Одесской области погибло три человека
10:10
14 коммент. 		На Лузановке произошло тройное ДТП с участием маршрутки  фотографии
10:04
8 коммент. 		В Татарбунарах объявлен трехдневный траур по погибшему под Авдеевкой бойцу
09:00
34 коммент. 		Освоила «язык веера» и отказала Водяному: Евгения Дембская о жизни и театре
00:41
3 коммент. 		Городские власти Южного собираются приватизировать коммунальную пекарню. Жители протестуют фотографии
31 января
22:19
2 коммент. 		Одесская «БИПА» без боя выходит в Финал четырех Кубка Украины
22:13
6 коммент. 		Не прошло и трех лет: Приморский суд наконец приступил к рассмотрению иска о парковках на Ланжероне
21:37
35 коммент. 		Краповый берет, ряса и байк: как российский спецназовец стал украинским священником, патриотом и волонтером фотографии
21:29
23 коммент. 		Самолеты израильской авиакомпании будут летать в Одессу из Тель-Авива
21:20
86 коммент. 		Святой Пантелеймон на пять дней изменит схемы движения общественного транспорта в центре Одессы
19:51
5 коммент. 		Одесская теннисистка начала турнир на Тайване с легкой победы над россиянкой
19:17
5 коммент. 		Одесский «Черноморец» проиграл в Турции два матча за один день
18:55
16 коммент. 		ДТП и автохамы блокируют движение троллейбусов в Одессе 
17:38
37 коммент. 		Одесская патрульная полиция подтвердила наличие кладбища «Приусов»: на стоянке находится 23 поврежденных авто
17:20
6 коммент. 		Житель Белгорода-Днестровского осужден на 14 лет за убийство ребенка
17:12
23 коммент. 		Дело 19 февраля: прокуратура начала уголовное преследование директоров одесских санаториев, разместивших у себя «маркетологов» с битами
17:07
40 коммент. 		Потасовка на Французском бульваре: мэрия остановила незаконную стройку руками активистов РГБ  фотографии
16:09
15 коммент. 		Полиция задержала группу юных разбойников, совершавших нападения в центре Одессы
15:39
43 коммент. 		Потемкинскую лестницу полностью закроют до апреля фотографии
15:37
14 коммент. 		В Черное море вошел канадский фрегат
15:27
1 коммент. 		В Одесской области председателя сельсовета будут судить за земельные махинации
14:44
25 коммент. 		В бою за Авдеевку погиб десантник из Одесской области
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