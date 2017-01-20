Новости Одессы

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Новый проект Греческого парка: со скульптурами и деревьями, но без магазинов   
Новый проект Греческого парка: со скульптурами и деревьями, но без магазинов    В мэрии представили первичный дизайн-проект благоустройства Греческого парка. От опубликованного в августе прошлого года предложения он отличается прежде всего отсутствием разнообразных торговых павильонов и кафешек.  

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Разработки телевизионного НИИ: камера для японского космонавта и подводный «глаз» военных моряков
Разработки телевизионного НИИ: камера для японского космонавта и подводный «глаз» военных моряков «Думская» уже писала об одесском вкладе в украино-саудовский проект строительства самолетов Ан-132D. На первом летном образце этой машины стоит бортовая система видеонаблюдения производства нашего института телевизионной техники. Уникальное это учреждение, некогда работавшее на оборонку и космос, сейчас переживает не лучшие времена, хотя определенный потенциал сохранило. Наш корреспондент побывал в НИИ и выяснил, есть ли у него будущее.  
Дюжина одесских неолимпийцев: шашки, степ и как поднять две себя  
Дюжина одесских неолимпийцев: шашки, степ и как поднять две себя   «Думская» продолжает рассказывать своим читателям о спортсменах, прославляющих Одессу не только на всеукраинской арене, а и далеко за пределами нашего города. Ранее мы уже рассказывали о лучших одесских «олимпийцах» (учитывая только программу Летних Олимпийских игр). Сегодня же представляем вам дюжину одесских «неолимпийцев», из года в год поднимающих украинский флаг на самых престижных турнирах Европы и мира.  
Просто люди: как в заброшенном интернате под Одессой беженцы выживают
Просто люди: как в заброшенном интернате под Одессой беженцы выживают Корреспондент «Думской» Дмитрий Жогов побывал в бывшей школе-интернате для «трудных» детей, расположенной в Фонтанке. Ее закрыли в 2013 году, но долго здание учебного заведения не пустовало. Недавно его самовольно заняли переселенцы с востока Украины. Им приходится туго, особенно зимой, но, по крайней мере, никто не гонит. Пока.  
Шеф одесской полиции — о зарплатах, кадровом голоде и своих квартирах в Луганске и Крыму
Шеф одесской полиции — о зарплатах, кадровом голоде и своих квартирах в Луганске и Крыму Вторая часть интервью начальника одесского Главного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Головина. В первой, напомним, он рассказал о том, как начал карьеру правоохранителя, об угрозе «воровского ренессанса» и о том, какой район Одессы – самый криминальный. Сегодня читайте о планах на будущее и об имущественном положении полицейского генерала.  

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Новости Одессы
                         
22 января
00:27 В Одессе горела мебельная фабрика  фотографии
21 января
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10 коммент. 		В День соборности возле парка Шевченко ненадолго перекроют движение  видео
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2 коммент. 		Южненский «Химик» делает уверенный шаг к полуфиналу Кубка Украины по баскетболу
17:28
33 коммент. 		Пожар на одесском «Привозе»: сгорело десять павильонов (фото, видео, обновлено)  фотографии
16:49
88 коммент. 		«Стоп, Путин!»: одесские активисты протестуют у генконсульства России  фотографии
15:45
32 коммент. 		Главным морским экологом юга Украины стал милиционер из ОБЭПа
14:57
15 коммент. 		На одесской Пересыпи после ремонта открылась женская консультация  фотографии
14:51
8 коммент. 		Эксперты: фрески Расстрелянного возрождения на Маразлиевской представляют историческую и культурную ценность
14:33
1 коммент. 		Одесская команда достойно уступила в Кубке Украины «динозавру» украинского футзала
13:55
20 коммент. 		В Одесской области уничтожили 500 литров опасных алкогольных напитков  фотографии
12:19
12 коммент. 		Одесский дизайнер представил свою коллекцию в Китае: он в восторге от тамошних моделей  фотографии
12:05
22 коммент. 		В Одессе задержали 20 тонн зараженного киви
11:53
3 коммент. 		В Одессе открылся фестиваль китайского кино
11:05
22 коммент. 		В мэрии рассказали о предстоящем благоустройстве пляжной зоны на Большом Фонтане фотографии
00:48
5 коммент. 		Авария в Одесском порту произошла по вине водителя грузовика, — ОЖД 
00:00
21 коммент. 		22PushupChallenge: одесские патрульные отжались 22 раза в поддержку ветеранов
20 января
23:49
27 коммент. 		Новый проект Греческого парка: со скульптурами и деревьями, но без магазинов  фотографии
22:44
6 коммент. 		За бессонную ночь в поломанном автобусе музыкантам оркестра Одесской филармонии дали дополнительные выходные дни
21:54
32 коммент. 		В Одессе произошел дорожный конфликт со стрельбой  фотографии
20:46
10 коммент. 		Одесскую полицейскую приговорили к трем годам тюрьмы за торговлю амфетамином
20:12
19 коммент. 		Празднование 25-летия дипломатических отношений между США и Украиной началось с большого джазового концерта в Одессе  фотографии видео
20:07
4 коммент. 		В этом году в Одессу с дружеским визитом зайдет британский эсминец
19:56
1 коммент. 		Одесские баскетболистки выиграли и проиграли в Литве, но вышли во второй раунд Балтийской лиги
19:02
2 коммент. 		«Черноморец» арендовал полузащитника киевского «Динамо»
18:58
14 коммент. 		На поселке Котовского с погоней задержали злостного нарушителя ПДД  фотографии видео
17:15
138 коммент. 		В Одесской области любители России жестоко избили бойца «Правого сектора»
16:37
45 коммент. 		Прокуратура обжалует решение суда об избрании домашнего ареста подозреваемому в поджоге женщины и двоих детей
15:59
13 коммент. 		Первый круизник зайдет в Одессу в июне: встретим экспедиционный лайнер Island Sky
15:59
28 коммент. 		Одесский национальный университет урезал доплаты докторам и кандидатам
15:03
17 коммент. 		Эпидемия автоугонов в Одессе: суд массово отпускает подозреваемых  фотографии
14:46
41 коммент. 		На Потемкинской лестнице установили военную палатку — для хранения стройматериалов фотографии
13:37
24 коммент. 		«Строительным» вице-мэром Одессы вместо Шандрыка стал Рябоконь
13:20
12 коммент. 		Одесский порт лихорадит: начальника отстранили от должности на время проведения проверки
12:39
30 коммент. 		Серебряная сказка: замерзший туман украсил Одессу  фотографии
12:38
3 коммент. 		В Одесской области на пожаре нашли погибшего человека
12:26
17 коммент. 		Одесская мэрия наказывает предпринимателей, которые плохо чистят снег
11:41
11 коммент. 		Ночная авария в порту: поезд столкнулся с грузовиком фотографии
10:55
5 коммент. 		Nissan спровоцировал тройное ДТП на Таирова: два человека пострадали фотографии
10:11
6 коммент. 		Лесопарк возле аэропорта объявят парком-памятником и благоустроят
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