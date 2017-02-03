Новости Одессы

Участниками ДТП на Малой Арнаутской стали семь машин

Авангардные «Встречи»: в селе под Одессой открылась выставка известных одесских фотохудожников

В ОГА ищут четырех вице-губернаторов: первый зам получит 9850 гривен

На склонах рядом с Аркадийской лестницей образовались дыры

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В Одессе полсотни военных участвовали в отборе на международные соревнования Invictus Games

В Одесском госпитале раненый боец рассказал о ситуации в Авдеевке: «Заняли позиции сепаратистов и отогнали их метров на 500»

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Одесская теннисистка уверенно выигрывает турнир WTA на Тайване

Кабмин официально переименовал Ильичевский морской порт

Мощи святого Пантелеймона в Одессе: на Соборной площади выстроилась 150-метровая очередь, а волонтеры раздавали бесплатную еду

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В Одессе дворники продолжают бросать лед и слежавшийся снег на проезжую часть

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Одесситка – в финале теннисного турнира на Тайване

Служба внешней разведки построит под Одессой жилой комплекс для своих сотрудников — за счет частной фирмы

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Президент уволил пятерых глав РГА в Одесской области

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В Татарбунарах улицу Московскую решили переименовать в честь погибшего в Авдеевке героя

К вопросу о мощах святого Пантелеймона: не уподобляйтесь мракобесам! (колонка главного редактора)