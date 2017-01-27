Новости Одессы

29 января
|22:57
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|Полиция: стрельба возле Староконного рынка произошла из-за давней вражды
|20:58
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|«Москалів на ножі»: одесские патриоты почтили память Героев Крут маршем
|18:09
|Одесским баскетболисткам не повезло с жеребьевкой Финала четырех Кубка Украины
|16:58
30 коммент.
|В Старобазарном сквере Одессы пилят деревья: на месте старого туалета планируется стройка?
|14:16
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|Возле Староконного рынка произошел конфликт со стрельбой: ранена женщина (обновлено)
|12:59
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|Одесса: на маршрут выходит очередной низкопольный трамвай
|12:28
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|В Одессе из-за короткого замыкания произошел пожар
|09:45
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|Одесский нападающий может перебраться в чемпионат Казахстана
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245 коммент.
|Спешите видеть: одесская мэрия везет в город мощи святого Пантелеймона
|28 января
|17:04
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|На Фонтане приводят в порядок территорию и корпуса бывшего аэромобильного факультета
|17:03
|Одесская «БИПА» в овертайме вырывает победу над «Политехником»
|16:10
|Баскетбол: южненский «Химик» недооценил «Кремень», но в итоге разбил его на его же территории
|16:08
Новая метла
122 коммент.
|Изменения в ОГА: Степанов восстанавливает ликвидированные Саакашвили департаменты и возвращает уволенных
|14:23
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|Прокуратура: «овидиопольский мясник» содержался в одиночной камере, а вместо веревки использовал простыню
|14:04
26 коммент.
|В Одесской области взорвали лодку сына директора национального природного парка
|13:21
4 коммент.
|Футбольная команда из Одесской области пропустила семь мячей от приднестровского клуба
|13:10
21 коммент.
|Одесские курсанты-десантники осваивают польские парашюты
|12:46
17 коммент.
|В Одесской области задержали микроавтобус с янтарем
|11:46
127 коммент.
|Трамваи и троллейбусы в Одессе будут красить только в цвета города: и никакой рекламы
|11:40
6 коммент.
|В Затоке горела база отдыха, погиб охранник
|10:38
98 коммент.
|«Овидиопольский мясник» повесился в одесском СИЗО (обновлено)
|00:32
51 коммент.
|Учения: в Одесской области морская пехота взяла под контроль мост и участок побережья
|27 января
|23:04
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|Одесский «Черноморец» улетел в Турцию, где сыграет с «Динамо» и «Спартаком»
|22:15
7 коммент.
| Возле одесского аэропорта столкнулись три машины
|21:51
34 коммент.
|В Одесской области пьяный мужчина изрезал лицо своей спящей знакомой и ее матери
|21:23
23 коммент.
|Реставрация Потемкинской лестницы возобновилась, несмотря на морозы
|21:14
|Музею личных коллекций Блещунова исполнилось двадцать восемь лет
|21:08
37 коммент.
|«Гиацинты», море и фонтаны: в Одесской области гаубицы ВМСУ пустили на дно условный флот противника
|20:42
10 коммент.
|Мошенники? В Одесской области неизвестные трясут предпринимателей под видом «десанта Гройсмана»
|20:01
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|Под Одессой неизвестные разгромили и сожгли детскую амбулаторию
|19:57
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|На улицы Одессы выходят еще пять новых троллейбусов «Богдан»
|19:25
29 коммент.
|Дело 2 мая: деньги с пенсионного счета Фучеджи снимала его дочь по оформленной в России доверенности, — Генпрокуратура
|19:08
118 коммент.
|Судно украинских ВМС обстреляли с «вышки Бойко», украденной Россией
|18:54
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|Депутаты разрешили мэру Черноморска премировать себя в размере только одной зарплаты
|18:45
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|Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективные записки одесского журналиста о Кипре и киприотах
|18:16
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|18:07
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|В Черное море зашел испанский фрегат «Хуан де Бурбон»
|17:55
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|«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы
|17:20
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|Основанная одесситами компания, разрабатывающая мобильные приложения, выходит на рынок Японии