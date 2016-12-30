Новости Одессы

Новый год на Думской площади: покорители Пушкина, танцы и спиртное в толпе

На Приморском бульваре все готово к концерту, а на Дерибасовской — народные гулянья

В первый день нового года одесситы устроят забег на 2017 метров

В новогоднюю ночь одесситы не останутся без национальных телеканалов

Пиротехнический «бум»: как отметить праздник и не пострадать

На праздники VIP-вагоны «Укрзалізниці» с интерьерами в Пшонка-стиле будут курсировать между Одессой и Галичиной

Директор Одесского припортового завода заявил о своей отставке

Под Одессой на месте пожара обнаружен труп

Мэр Одессы записал видеопоздравление с Новым годом

Одесский припортовый завод готова взять в аренду группа Ярославского

Двойное убийство в Овидиополе: подозревамого взяли под стражу без залога

В Одессе состоялся праздничный детский турнир по футзалу

В Одессе трамвай сошел с рельсов

Овидиопольский убийца озвучил свои мотивы

Часть общественного транспорта в Одессе будет работать всю новогоднюю ночь

Одесский вратарь вернулся на футбольное поле спустя пять месяцев, пропущенных из-за травмы

2016 год Одессы в объективе «Думской»: между войной и миром

По Одессе прокатились четыре новогодних трамвая с Дедом Морозом и Снегурочкой

Высший суд признал законным «оползнеопасный» ресторан на берегу Аркадии

На улицах Одессы появляются все новые огни, а на Думской монтируют сцену

Из-за вспышки африканской чумы свиней закрыли дорогу Доброалександровка-Великодолинское

Модернизация системы городского транспорта обойдется Одессе в 15 миллионов долларов

Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году: вынос Боровика, «братская могила» Луценко и новая мэрия возле СИЗО

В Овидиополе объявлен траур по жертвам «мясника»: новогодние мероприятия отменяются

Завтра будет возобновлено двустороннее движение транспорта по Хаджибейской дамбе

На одесской Пересыпи фура застряла под мостом

Одесса: с 1 января десятый трамвай вернется на Тираспольскую площадь

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм

На Дерибасовской расположились нелегальные продавцы пиротехники — они угрожали телевизионщикам

Как одесские чиновники собираются отмечать Новый год

Перед тем как совершить убийство овидиопольский мясник жестоко избил своего соседа (исправлено)

На Ланжероне благоустроили еще одну набережную

Овидиопольского мясника задержали военнослужащие одесского полка Нацгвардии, полицейские и егерь (обновлено, фото)

Одесский университет опровергает информацию о задержании замдиректора института

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого на днях нашли в мусорном контейнере

Овидиопольский мясник задержан: он подтвердил, что хотел устроить теракт в Одессе (обновляется)

Овидиопольская резня: что известно о предполагаемом убийце и его жертвах (фото, обновляется)