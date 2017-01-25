Новости Одессы

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Вовремя спохватились: почему под Приморским бульваром передумали строить торговый центр  
Вовремя спохватились: почему под Приморским бульваром передумали строить торговый центр   Массовое строительство торговых площадей на склоне могло погубить бульвар. К счастью, инвесторы провели геологические изыскания до начала работ (а ведь в наше время могло быть и по-другому), и, по всей видимости, убедились, что строить здесь нельзя.  

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Километры ткани, корона феи и колыбелька для Авроры: в мастерских Оперы творят волшебство  
Километры ткани, корона феи и колыбелька для Авроры: в мастерских Оперы творят волшебство   «Думская» нашла в Одессе сказочное место, куда хочется возвращаться — театральные мастерские нашей Оперы, что на Садиковской. Здесь можно проследить, как под руками мастеров рождается облик будущих спектаклей!  
Новый проект Греческого парка: со скульптурами и деревьями, но без магазинов   
Новый проект Греческого парка: со скульптурами и деревьями, но без магазинов    В мэрии представили первичный дизайн-проект благоустройства Греческого парка. От опубликованного в августе прошлого года предложения он отличается прежде всего отсутствием разнообразных торговых павильонов и кафешек.  
Разработки телевизионного НИИ: камера для японского космонавта и подводный «глаз» военных моряков
Разработки телевизионного НИИ: камера для японского космонавта и подводный «глаз» военных моряков «Думская» уже писала об одесском вкладе в украино-саудовский проект строительства самолетов Ан-132D. На первом летном образце этой машины стоит бортовая система видеонаблюдения производства нашего института телевизионной техники. Уникальное это учреждение, некогда работавшее на оборонку и космос, сейчас переживает не лучшие времена, хотя определенный потенциал сохранило. Наш корреспондент побывал в НИИ и выяснил, есть ли у него будущее.  
Дюжина одесских неолимпийцев: шашки, степ и как поднять две себя  
Дюжина одесских неолимпийцев: шашки, степ и как поднять две себя   «Думская» продолжает рассказывать своим читателям о спортсменах, прославляющих Одессу не только на всеукраинской арене, а и далеко за пределами нашего города. Ранее мы уже рассказывали о лучших одесских «олимпийцах» (учитывая только программу Летних Олимпийских игр). Сегодня же представляем вам дюжину одесских «неолимпийцев», из года в год поднимающих украинский флаг на самых престижных турнирах Европы и мира.  

Думская.net

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Новости Одессы
                       
26 января
12:40 Грузия станет еще ближе: открываются прямые рейсы в Тбилиси и Батуми из Одессы
12:14
2 коммент. 		В прошлом году почти 2 миллиона пассажиров Одесской железной дороги покупали билеты через Интернет, а не в кассах
11:37
4 коммент. 		Чемпион мира Ломаченко подключился к агитации за вступление в ряды одесской полиции
10:52
3 коммент. 		В Одесской области спасатели достали из кювета «Камаз»
10:47
5 коммент. 		Соврали? Стадион СКА остается в руках «приватизаторов», хотя прокуратура утверждает обратное
10:01
3 коммент. 		На юге Одесской области произошла вспышка вирусного гепатита А
09:55
2 коммент. 		Теперь официально: мэр уволил главного редактора «Одесского вестника»
09:00
10 коммент. 		На образовательном семинаре одесситам расскажут о возможностях, которые дает учеба в Канаде (на правах рекламы)
00:16
77 коммент. 		Стрельба на одесском рынке: нападавший покончил с собой при задержании, его жертва была связана с Карабасом (обновляется) фотографии
25 января
22:47
8 коммент. 		Необыкновенные приключения янки в Одессе. Часть вторая: «Дженерал Моторс» на Пересыпи, учитель Джон Григорьевич и красноармеец из Пенсильвании  фотографии
21:08
53 коммент. 		Алексей Гончаренко в ПАСЕ: «Российская агрессия является главной угрозой демократии в Украине»
21:07 Одесский «Черноморец» в двухчасовом поединке не без проблем одолел лидера первенства Украины среди команд второй лиги
20:47
7 коммент. 		На завтра в Одессе снова объявлено штормовое предупреждение
20:32
11 коммент. 		Cрез склона в Аркадии: ГАСК начал проверку работ, которые сам же разрешил  фотографии
19:00
34 коммент. 		Одессит пытается отсудить миллиард гривен у компании «Вайбер»
18:39
32 коммент. 		Офицер-криптограф Воздушного командования «Юг» заплатил 510 гривен штрафа за поездки в оккупированный Крым
18:12
15 коммент. 		Такси «Бонд» вводит автоматическую проверку расстояния поездок (новости компаний)
17:57
13 коммент. 		Автобусы Южный – Одесса перестанут бесплатно возить льготников
17:40
3 коммент. 		Одесский горсовет снизит ставки парковочного сбора, но сохранит действующий тариф
17:18
46 коммент. 		На одесском рынке стреляли: ранен человек, полиция разыскивает преступника (обновлено)
17:04
6 коммент. 		Одесские арендаторы в зимние месяцы перестают следить за пляжами: на берегу растут горы мусора  фотографии видео
16:39
9 коммент. 		Военно-морские силы построят в Одесской области мастерские по ремонту катеров и малых судов  видео
16:39
16 коммент. 		Благодаря расчетам киевских проектировщиков земля на одесской Молдаванке и поселке Котовкого стала «элитней», чем в Аркадии
16:18
19 коммент. 		У Одессы снова появились лишние деньги: горсовет положит в банк 600 миллионов
15:54
35 коммент. 		Рейд в одесской колонии: осужденные исправляются в нечеловеческих условиях  фотографии
15:49
7 коммент. 		На серых стенах Одессы поселились огромные животные  фотографии
14:06
9 коммент. 		Белгороду-Днестровскому грозит мусорный коллапс: на свалке не принимают отходы
13:28
48 коммент. 		Вдоль Трассы здоровья сохнут высаженные «Горзелентрестом» сосны  фотографии
12:40
10 коммент. 		В Одесской области задержали крупную партию леса, которую пытались незаконно вывезти из страны  фотографии видео
12:27
40 коммент. 		В центре Одессы вандалы разбили остановку  фотографии
12:23
8 коммент. 		Опасные работы на аркадиевском склоне остановлены «до выяснения» фотографии
12:04
22 коммент. 		В Одессе двое вооруженных грабителей напали на 17-летнюю студентку
11:57
4 коммент. 		22 Pushup Challenge: одесская полицейская академия присоединились к всемирному флешмобу
11:19 Южненский «Химик» завершает участие в Лиге чемпионов домашним поражением
10:59
40 коммент. 		Ужасы нижних галерей Потемкинской лестницы: вода, мусор и бездомные  фотографии
10:44 Одесские баскетболистки узнали соперниц по второму групповому этапу Балтийской лиги
10:26
2 коммент. 		В Одессе горел частный дом на Золотом берегу: пострадал 26-летний мужчина
10:22
3 коммент. 		На сцене – наши современники: одесская Опера готовит премьеру балета «Судьбы»  фотографии видео
10:11
23 коммент. 		В Одессе будут судить интернет-мошенника, облапошившего граждан на миллион
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