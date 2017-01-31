Новости Одессы

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Краповый берет, ряса и байк: как российский спецназовец стал украинским священником
«Думская» пообщалась с одесским военным капелланом, священником Украинской православной церкви Киевского патриархата отцом Александром Филипповым. Мы уже упоминали его в субъективной десятке лучших пастырей Одессы, но решили, что будет лучше рассказать о служителе церкви подробнее, ведь отец Александр — человек более чем интересный. Начнем с того, что он бывший боец спецназа, причем спецназа российского. А еще наш батюшка — завзятый байкер.
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Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективно о Кипре и киприотах
«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы
Хакеры из украинской группировки «Киберальянс» получили доступ к электронной переписке Кирилла Фролова — руководителя «Ассоциации православных экспертов» Русской православной церкви Московского патриархата. Из ящика frolov_moskva@mail.ru им удалось получить более десяти тысяч писем за период 2004-2016 годов, которые были переданы волонтерскому сообществу Inform Napalm, а сейчас доступны для всех желающих.
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