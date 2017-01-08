Новости Одессы

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Статьи
Одесский поход Дария Великого. Часть четвертая: домой! Сломя голову домой…
Постоянный автор «Думской», журналист и любитель старины Андрей Ганжа продолжает радовать нас историческими экзерсисами. Четвертая и последняя часть новых «Путешествий дилетантов», посвященных походу персидского царя из династии Ахеменидов на территорию современной Украины.
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Каперанг Рыженко: «Украине удалось создать мощный оборонительный кулак на побережье»
В последние дни 2016 года «Думская» пообщалась с заместителем начальника штаба Военно-морских сил Украины, капитаном 1 ранга Андреем Рыженко. Офицер занимается вопросами взаимодействия ВМС с иностранными флотами, а также реформированием национального флота. Нам он поведал о том, что удалось сделать в ушедшем году, и что военные моряки планируют сделать в наступившем.
2016 год Одессы в объективе «Думской»: между войной и миром
Для Города и области уходящий год был богат на сюрпризы, резкие перемены. «Думская» по мере сил старалась освещать происходящее, информировать и развлекать одесскую и не только публику. Надеемся, мы справились с этой задачей. Давайте же вспомним самые важные события последних 12 месяцев. Вот какими их видели наши корреспонденты и читатели.
Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году
Научная жизнь Одессы в 2016 году: старейший жилой дом и след личного диверсанта Гитлера
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Светлана Подпалая
Всем — человеко-и собаколюбия.
Vadim Georgienko
На случай SOS
Зимние забавы в парке Победы: у горок очереди, а на пруду резвятся фигуристы-любители (фоторепортаж)
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