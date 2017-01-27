Новости Одессы

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Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективно о Кипре и киприотах   
Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективно о Кипре и киприотах    И снова наша постоянная рубрика «Субъективно о загранице». Предлагаем читателям первую часть материала Алексея Кравцова о Кипре.  
«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы
«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы Хакеры из украинской группировки «Киберальянс» получили доступ к электронной переписке Кирилла Фролова — руководителя «Ассоциации православных экспертов» Русской православной церкви Московского патриархата. Из ящика frolov_moskva@mail.ru им удалось получить более десяти тысяч писем за период 2004-2016 годов, которые были переданы волонтерскому сообществу Inform Napalm, а сейчас доступны для всех желающих.  
Необыкновенные приключения янки в Одессе. Часть вторая: учитель Джон Григорьевич и канадский колхоз имени Ленина
Необыкновенные приключения янки в Одессе. Часть вторая: учитель Джон Григорьевич и канадский колхоз имени Ленина Двадцатипятилетию установления дипломатических отношений между США и Украиной посвящается. Продолжим наш рассказ об американском следе в истории нашего города.  
Вовремя спохватились: почему под Приморским бульваром передумали строить торговый центр  
Вовремя спохватились: почему под Приморским бульваром передумали строить торговый центр   Массовое строительство торговых площадей на склоне могло погубить бульвар. К счастью, инвесторы провели геологические изыскания до начала работ (а ведь в наше время могло быть и по-другому), и, по всей видимости, убедились, что строить здесь нельзя.  
Километры ткани, корона феи и колыбелька для Авроры: в мастерских Оперы творят волшебство  
Километры ткани, корона феи и колыбелька для Авроры: в мастерских Оперы творят волшебство   «Думская» нашла в Одессе сказочное место, куда хочется возвращаться — театральные мастерские нашей Оперы, что на Садиковской. Здесь можно проследить, как под руками мастеров рождается облик будущих спектаклей!  

Думская.net

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Новости Одессы
                      

29 января
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18:09 Одесским баскетболисткам не повезло с жеребьевкой Финала четырех Кубка Украины
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30 коммент. 		В Старобазарном сквере Одессы пилят деревья: на месте старого туалета планируется стройка?
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12:28
36 коммент. 		В Одессе из-за короткого замыкания произошел пожар  фотографии
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1 коммент. 		Одесский нападающий может перебраться в чемпионат Казахстана
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28 января
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17:03 Одесская «БИПА» в овертайме вырывает победу над «Политехником»
16:10 Баскетбол: южненский «Химик» недооценил «Кремень», но в итоге разбил его на его же территории
16:08
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14:23
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14:04
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13:10
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127 коммент. 		Трамваи и троллейбусы в Одессе будут красить только в цвета города: и никакой рекламы  фотографии
11:40
6 коммент. 		В Затоке горела база отдыха, погиб охранник
10:38
98 коммент. 		«Овидиопольский мясник» повесился в одесском СИЗО (обновлено)
00:32
51 коммент. 		Учения: в Одесской области морская пехота взяла под контроль мост и участок побережья  фотографии
27 января
23:04
8 коммент. 		Одесский «Черноморец» улетел в Турцию, где сыграет с «Динамо» и «Спартаком»
22:15
7 коммент. 		 Возле одесского аэропорта столкнулись три машины
21:51
34 коммент. 		В Одесской области пьяный мужчина изрезал лицо своей спящей знакомой и ее матери
21:23
23 коммент. 		Реставрация Потемкинской лестницы возобновилась, несмотря на морозы  фотографии
21:14
Музею личных коллекций Блещунова исполнилось двадцать восемь лет видео
21:08
37 коммент. 		«Гиацинты», море и фонтаны: в Одесской области гаубицы ВМСУ пустили на дно условный флот противника  фотографии
20:42
10 коммент. 		Мошенники? В Одесской области неизвестные трясут предпринимателей под видом «десанта Гройсмана»
20:01
34 коммент. 		Под Одессой неизвестные разгромили и сожгли детскую амбулаторию  фотографии
19:57
27 коммент. 		На улицы Одессы выходят еще пять новых троллейбусов «Богдан»  фотографии
19:25
29 коммент. 		Дело 2 мая: деньги с пенсионного счета Фучеджи снимала его дочь по оформленной в России доверенности, — Генпрокуратура
19:08
118 коммент. 		Судно украинских ВМС обстреляли с «вышки Бойко», украденной Россией  фотографии
18:54
7 коммент. 		Депутаты разрешили мэру Черноморска премировать себя в размере только одной зарплаты
18:45
2 коммент. 		Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективные записки одесского журналиста о Кипре и киприотах  фотографии
18:16
22 коммент. 		В аэропорту подтвердили, что СБУ расследует дело о недоливе топлива полякам: «Но мы ни при чем»
18:07
16 коммент. 		В Черное море зашел испанский фрегат «Хуан де Бурбон»
17:55
75 коммент. 		«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы  фотографии
17:20
14 коммент. 		Основанная одесситами компания, разрабатывающая мобильные приложения, выходит на рынок Японии
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