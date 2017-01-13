Новости Одессы

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Шеф одесской полиции — о зарплатах, кадровом голоде и своих квартирах в Луганске и Крыму
Шеф одесской полиции — о зарплатах, кадровом голоде и своих квартирах в Луганске и Крыму Вторая часть интервью начальника одесского Главного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Головина. В первой, напомним, он рассказал о том, как начал карьеру правоохранителя, об угрозе «воровского ренессанса» и о том, какой район Одессы – самый криминальный. Сегодня читайте о планах на будущее и об имущественном положении полицейского генерала.  

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Лучшие снеговики Одессы: ангел, Бацька и йог
Лучшие снеговики Одессы: ангел, Бацька и йог Неизбалованные продолжительным снежным покровом одесситы, как дети, радуются холодным осадкам и спешат создать что-нибудь из этого благородного материала. «Думская» собрала небольшую коллекцию лучших, на наш взгляд, снеговиков и снежных баб Одессы 2017 года.  
Лучшее от одесских мастеров: деревянная королева Франции и вышитые ожерелья  
Лучшее от одесских мастеров: деревянная королева Франции и вышитые ожерелья   Греет душу и украшает человеческое жилье творческая продукция так называемых художников-прикладников, коих много в Одессе. «Думская» подобрала условную десяточку мастеров, работающих в различных техниках, и традиционно ожидает от своих внимательных читателей дополнений к этому списку в комментариях.  
Back in USSR: юбилей самого маленького музея «The Beatles» и воспоминания о «совке»   
Back in USSR: юбилей самого маленького музея «The Beatles» и воспоминания о «совке»    28 декабря одесскому музею «Beatles» исполнилось 10 лет. Его директор Тимур Ополинский ведет отсчет существования музея от первого сюжета, показанного по телевидению. По британскому. И там прозвучало не «мы в гостях у коллекционера-битломана», но «мы в музее». Журналист «Думской» Дмитрий Жогов встретился с Тимуром, и они погрузились в ностальгические воспоминания о временах, когда зарождалась коллекция музея. Вернее в анти-ностальгические. Вышло, на наш взгляд, довольно интересно.  
Шеф одесской полиции: «Некоторые наши бизнесмены лижут ж…пу ворам»
Шеф одесской полиции: «Некоторые наши бизнесмены лижут ж…пу ворам» «Думская» пообщалась с новым начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрием Головиным. Полицейский рассказал нам о том, что успел сделать за два месяца пребывания в должности, о «воровском ренессансе» в Одессе, о своем взгляде на проблему легализации проституции и легких наркотиков и о том, какой район нашего города является самым криминальным. Кстати, это не поселок Котовского. Сегодня публикуем первую часть интервью.  

Думская.net

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Новости Одессы
                  
16 января
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6 коммент. 		Из-за перепада температур на дорогах Одессы — скользко: есть пострадавшие  фотографии
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18 коммент. 		Крупнейшим налогоплательщиком Одесской области стал частный морской порт: он заплатил казне миллиард
11:22 Одесский «Черноморец» на родной земле сыграет с любителями и представителями низших лиг первенства Украины
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84 коммент. 		Вандалы снова надругались над стеной памяти Скрябина в Одессе
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13 коммент. 		Строительный вице-мэр Одессы официально уволен
07:43
42 коммент. 		Новый губернатор Одесской области ищет кандидатов на должности своих замов
15 января
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42 коммент. 		Жители одесского пригорода проткнули шины газовщикам, которые приехали отключать котельную
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И снова сквот

61 коммент. 		Просто люди: как в заброшенном интернате под Одессой беженцы выживают фотографии
13:06
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83 коммент. 		Добровольно-принудительная страховка и фото за 400 гривен: в одесском ЦОГе за загранник дерут двойную цену
11:26 Одесские баскетболистки победили принципиального соперника
11:20 Мать и двое детей пострадали в результате пожара на северо-западе Одесской области
11:16
68 коммент. 		Одессу признали самым дорогим городом Украины
14 января
21:39
41 коммент. 		Украинское пассажирское судно Viking Sineus, ошвартованное в Одессе, совершит семь круизов. Правда, через год
19:58
2 коммент. 		Южненский «Химик» снова обыгрывает одесскую «БИПУ» в региональном дерби
18:38
116 коммент. 		В апреле начнут строить современный автобан, который соединит Одессу и Львов
17:59
199 коммент. 		Секс со снеговиком, ванна из глинтвейна и рождественское садо-мазо: художница из Львова привезла в Одессу «Зимний альбом» фотографии
15:16
8 коммент. 		ЦОГ заработал после вчерашних обысков в «Платинум банке»  фотографии
13:51
3 коммент. 		«Дюжина» одесских неолимпийцев: успешные бойцы, легендарная шашистка, «золотые» степисты и футболист, сыгравший за «Барселону» фотографии
12:55
39 коммент. 		Главные ожидания Порошенко от нового губернатора — таможня, «7-й километр» и дороги,- политолог
11:32
5 коммент. 		Крупный пожар в частном секторе: 27 спасателей тушили двухэтажный дом
10:51
55 коммент. 		ДТП на Таирова: машина скорой помощи столкнулась с «Фиатом» и перевернулась (обновлено)
01:38
33 коммент. 		НАБУ: начальника одесского теруправления еще не назначили, информацию СМИ проверят
01:38
20 коммент. 		Посольство США привезет в Одессу известного американского кларнетиста
13 января
23:27
16 коммент. 		Ледоход на Дунае: экипаж теплохода УДП в Сербии помог предотвратить серьезную аварию
21:55
55 коммент. 		Реформа: количество полицейских в Одесской области сократилось вдвое, а зарплаты выросли
21:28
70 коммент. 		Шеф одесской полиции — о новых зарплатах в ведомстве, кадровом голоде и своих квартирах в Луганске и Крыму
20:52
69 коммент. 		На востоке Украины погибли три морских пехотинца ВМСУ
20:35
6 коммент. 		В одесском баре произошел пожар  фотографии
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