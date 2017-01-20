Новости Одессы

|
|
|
Статьи
Новый проект Греческого парка: со скульптурами и деревьями, но без магазинов
В мэрии представили первичный дизайн-проект благоустройства Греческого парка. От опубликованного в августе прошлого года предложения он отличается прежде всего отсутствием разнообразных торговых павильонов и кафешек.
Реклама
Разработки телевизионного НИИ: камера для японского космонавта и подводный «глаз» военных моряков
«Думская» уже писала об одесском вкладе в украино-саудовский проект строительства самолетов Ан-132D. На первом летном образце этой машины стоит бортовая система видеонаблюдения производства нашего института телевизионной техники. Уникальное это учреждение, некогда работавшее на оборонку и космос, сейчас переживает не лучшие времена, хотя определенный потенциал сохранило. Наш корреспондент побывал в НИИ и выяснил, есть ли у него будущее.
Дюжина одесских неолимпийцев: шашки, степ и как поднять две себя
«Думская» продолжает рассказывать своим читателям о спортсменах, прославляющих Одессу не только на всеукраинской арене, а и далеко за пределами нашего города. Ранее мы уже рассказывали о лучших одесских «олимпийцах» (учитывая только программу Летних Олимпийских игр). Сегодня же представляем вам дюжину одесских «неолимпийцев», из года в год поднимающих украинский флаг на самых престижных турнирах Европы и мира.
Просто люди: как в заброшенном интернате под Одессой беженцы выживают
Корреспондент «Думской» Дмитрий Жогов побывал в бывшей школе-интернате для «трудных» детей, расположенной в Фонтанке. Ее закрыли в 2013 году, но долго здание учебного заведения не пустовало. Недавно его самовольно заняли переселенцы с востока Украины. Им приходится туго, особенно зимой, но, по крайней мере, никто не гонит. Пока.
Шеф одесской полиции — о зарплатах, кадровом голоде и своих квартирах в Луганске и Крыму
Вторая часть интервью начальника одесского Главного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Головина. В первой, напомним, он рассказал о том, как начал карьеру правоохранителя, об угрозе «воровского ренессанса» и о том, какой район Одессы – самый криминальный. Сегодня читайте о планах на будущее и об имущественном положении полицейского генерала.
Думская в Instagram
|
Новости Одессы
|
Прямой эфир Думской ТВ
БлогиФото дня Мобильное приложение
Дмитрий Бакаев
А вы искупались?
Светлана Подпалая
Потемкинская канава популизма. Видео
Приложение «Думской» для iPhone/iPad и Android
Реклама
Лента новостей всех одесских СМИ
Реклама
Новости Одессы в фотографиях
Реклама