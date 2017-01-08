Новости Одессы

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Одесский поход Дария Великого. Часть четвертая: домой! Сломя голову домой…
Одесский поход Дария Великого. Часть четвертая: домой! Сломя голову домой… Постоянный автор «Думской», журналист и любитель старины Андрей Ганжа продолжает радовать нас историческими экзерсисами. Четвертая и последняя часть новых «Путешествий дилетантов», посвященных походу персидского царя из династии Ахеменидов на территорию современной Украины.  

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Каперанг Рыженко: «Украине удалось создать мощный оборонительный кулак на побережье»
Каперанг Рыженко: «Украине удалось создать мощный оборонительный кулак на побережье» В последние дни 2016 года «Думская» пообщалась с заместителем начальника штаба Военно-морских сил Украины, капитаном 1 ранга Андреем Рыженко. Офицер занимается вопросами взаимодействия ВМС с иностранными флотами, а также реформированием национального флота. Нам он поведал о том, что удалось сделать в ушедшем году, и что военные моряки планируют сделать в наступившем.  
2016 год Одессы в объективе «Думской»: между войной и миром   
2016 год Одессы в объективе «Думской»: между войной и миром    Для Города и области уходящий год был богат на сюрпризы, резкие перемены. «Думская» по мере сил старалась освещать происходящее, информировать и развлекать одесскую и не только публику. Надеемся, мы справились с этой задачей. Давайте же вспомним самые важные события последних 12 месяцев. Вот какими их видели наши корреспонденты и читатели.  
Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году
Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году Склоками с публичной руганью, взаимными обвинениями и даже потасовками запомнился уходящий год одесситам, которые следят за местной политической жизнью. Одесские депутаты, высокопоставленные чиновники из ОГА и мэрии не стеснялись в выражениях при общении с оппонентами.  
Научная жизнь Одессы в 2016 году: старейший жилой дом и след личного диверсанта Гитлера   
Научная жизнь Одессы в 2016 году: старейший жилой дом и след личного диверсанта Гитлера    Уходящий год оказался непростым для одесских ученых. Но несмотря на все трудности, научные сотрудники, доктора и кандидаты, аспиранты и докторанты продолжали делать свою важную работу, а «Думская» старалась рассказывать об этом своим читателям.  

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Новости Одессы
                        
9 января
19:12
19 коммент. 		Активисты обещают награду за информацию о вандалах, сломавших шар на Дерибасовской  фотографии видео
17:45
5 коммент. 		На Дунае начался ледоход: УДП остановило работу фотографии
17:12
31 коммент. 		Пересыпь без воды: на Атамана Чепиги прорвало трубу  фотографии
16:55
10 коммент. 		Вторая жертва снежной стихии: в поле обнаружено тело замерзшего пограничника
15:29
14 коммент. 		Мемуарный «детектив» Бориса Барского вышел в свет
15:23
41 коммент. 		Часть Одессы осталась без света (обновлено)
15:20
43 коммент. 		В Киевском районе Одессы включили воду
14:49
50 коммент. 		Еще одна авария водопровода произошла на поселке Котовского: у бюветов выстроились огромные очереди фотографии
13:38
32 коммент. 		Жители четырех населенных пунктов Одесской области пока сидят без света из-за непогоды
13:24
6 коммент. 		Расчистка трассы Одесса-Рени от снега продолжается
12:42
28 коммент. 		Таирова без воды: территория насосной затоплена, коммунальщики неспешно ремонтируют  фотографии
11:47
16 коммент. 		Ситуация на дорогах области: для грузовиков действует запрет повсеместно, проблемным остается участок трассы Кучурганы–Одесса
11:21
7 коммент. 		Жители Таирова останутся без воды как минимум до сегодняшнего вечера  фотографии
10:54
1 коммент. 		Одесская теннисистка побила очередной рекорд и снялась с турнира в Сиднее 
10:45
17 коммент. 		На дорогах севера Одесской области снег чистят фермеры: обслуживающая компания самоустранилась
10:39
8 коммент. 		Сегодня на дорогах Одесской области сохранится гололедица
10:37
88 коммент. 		Вандалы уничтожили рождественского дидуха в Горсаду  фотографии
10:24
44 коммент. 		И.о. губернатора Одесской области обвинили в бездействии во время снежного катаклизма
08:00
22 коммент. 		На Ланжероне перила набережной обросли ледовой коркой  фотографии
01:30
52 коммент. 		Часть Таирова сидит без воды: одесситы растапливают снег, у мест прорыва образовался каток (обновлено)
8 января
22:55
10 коммент. 		В Одесской области начали открывать дороги для личного автотранспорта
22:35
12 коммент. 		По Одессе ездили рождественские трамваи — с колядками и подарками (фоторепортаж, видео) фотографии видео
21:02
13 коммент. 		В Одесской области житель села приютил в своем доме 13 человек, застрявших на заснеженной дороге
20:15
20 коммент. 		Рождество: в одесском Горсаду установили дидуха  фотографии
19:50
12 коммент. 		Во время расчистки трассы Одесса-Рени умер рабочий: его тело пока не могут доставить в райцентр (обновлено)
18:43
10 коммент. 		Волонтеры пробились в отрезанное снегом село и доставили роженицу в Одессу  фотографии
18:20
13 коммент. 		Зато с GPS: в одесских троллейбусах идет снег  фотографии
18:18
6 коммент. 		Одесситы завоевали бронзу на конкурсе снежной скульптуры: Китаю показали «Путь к совершенству»  фотографии
17:27
6 коммент. 		В Одесской области сотрудники ГСЧС достали из снежного заноса скорую помощь, ехавшую на вызов  фотографии
16:39
30 коммент. 		В Одессе произошла ожесточенная снежная битва  фотографии
16:34
6 коммент. 		Ремонт теплотрассы на Канатной: работы окончены, но ямы пока не зарыли  фотографии
16:01
1 коммент. 		В Одесской области из-за снега поезда ходят с опозданием
15:33
3 коммент. 		Зимние забавы в парке Победы: у горок очереди, а на пруду резвятся фигуристы-любители  фотографии
15:23
12 коммент. 		Пока дороги закрыты: между Одессой и Измаилом пустили дополнительный поезд
15:00
68 коммент. 		Взрыв в доме на Геллера произошел из-за участников АТО: они изготавливали бомбу (обновлено) фотографии видео
14:07
16 коммент. 		На Старосенной установили огромный самовар и ждут монастырский хор
12:57
1 коммент. 		В Одесской области остаются без электричества 24 населенных пункта
12:57
8 коммент. 		Участник спасательной операции на юге области сломал ногу: его везут в Измаил
12:12
86 коммент. 		Хулиганы продолжают уничтожать новогодний наряд Дерибасовской  фотографии видео
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