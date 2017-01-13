Новости Одессы

Вторая часть интервью начальника одесского Главного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Головина. В первой, напомним, он рассказал о том, как начал карьеру правоохранителя, об угрозе «воровского ренессанса» и о том, какой район Одессы – самый криминальный. Сегодня читайте о планах на будущее и об имущественном положении полицейского генерала.
Неизбалованные продолжительным снежным покровом одесситы, как дети, радуются холодным осадкам и спешат создать что-нибудь из этого благородного материала. «Думская» собрала небольшую коллекцию лучших, на наш взгляд, снеговиков и снежных баб Одессы 2017 года.
Греет душу и украшает человеческое жилье творческая продукция так называемых художников-прикладников, коих много в Одессе. «Думская» подобрала условную десяточку мастеров, работающих в различных техниках, и традиционно ожидает от своих внимательных читателей дополнений к этому списку в комментариях.
28 декабря одесскому музею «Beatles» исполнилось 10 лет. Его директор Тимур Ополинский ведет отсчет существования музея от первого сюжета, показанного по телевидению. По британскому. И там прозвучало не «мы в гостях у коллекционера-битломана», но «мы в музее». Журналист «Думской» Дмитрий Жогов встретился с Тимуром, и они погрузились в ностальгические воспоминания о временах, когда зарождалась коллекция музея. Вернее в анти-ностальгические. Вышло, на наш взгляд, довольно интересно.
«Думская» пообщалась с новым начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрием Головиным. Полицейский рассказал нам о том, что успел сделать за два месяца пребывания в должности, о «воровском ренессансе» в Одессе, о своем взгляде на проблему легализации проституции и легких наркотиков и о том, какой район нашего города является самым криминальным. Кстати, это не поселок Котовского. Сегодня публикуем первую часть интервью.