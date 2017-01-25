Новости Одессы

|26 января
|12:40
|Грузия станет еще ближе: открываются прямые рейсы в Тбилиси и Батуми из Одессы
|12:14
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|В прошлом году почти 2 миллиона пассажиров Одесской железной дороги покупали билеты через Интернет, а не в кассах
|11:37
4 коммент.
|Чемпион мира Ломаченко подключился к агитации за вступление в ряды одесской полиции
|10:52
3 коммент.
|В Одесской области спасатели достали из кювета «Камаз»
|10:47
5 коммент.
|Соврали? Стадион СКА остается в руках «приватизаторов», хотя прокуратура утверждает обратное
|10:01
3 коммент.
|На юге Одесской области произошла вспышка вирусного гепатита А
|09:55
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|Теперь официально: мэр уволил главного редактора «Одесского вестника»
|09:00
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|На образовательном семинаре одесситам расскажут о возможностях, которые дает учеба в Канаде (на правах рекламы)
|00:16
77 коммент.
|Стрельба на одесском рынке: нападавший покончил с собой при задержании, его жертва была связана с Карабасом (обновляется)
|25 января
|22:47
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|Необыкновенные приключения янки в Одессе. Часть вторая: «Дженерал Моторс» на Пересыпи, учитель Джон Григорьевич и красноармеец из Пенсильвании
|21:08
53 коммент.
|Алексей Гончаренко в ПАСЕ: «Российская агрессия является главной угрозой демократии в Украине»
|21:07
|Одесский «Черноморец» в двухчасовом поединке не без проблем одолел лидера первенства Украины среди команд второй лиги
|20:47
7 коммент.
|На завтра в Одессе снова объявлено штормовое предупреждение
|20:32
11 коммент.
|Cрез склона в Аркадии: ГАСК начал проверку работ, которые сам же разрешил
|19:00
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|Одессит пытается отсудить миллиард гривен у компании «Вайбер»
|18:39
32 коммент.
|Офицер-криптограф Воздушного командования «Юг» заплатил 510 гривен штрафа за поездки в оккупированный Крым
|18:12
15 коммент.
|Такси «Бонд» вводит автоматическую проверку расстояния поездок (новости компаний)
|17:57
13 коммент.
|Автобусы Южный – Одесса перестанут бесплатно возить льготников
|17:40
3 коммент.
|Одесский горсовет снизит ставки парковочного сбора, но сохранит действующий тариф
|17:18
46 коммент.
|На одесском рынке стреляли: ранен человек, полиция разыскивает преступника (обновлено)
|17:04
6 коммент.
|Одесские арендаторы в зимние месяцы перестают следить за пляжами: на берегу растут горы мусора
|16:39
9 коммент.
|Военно-морские силы построят в Одесской области мастерские по ремонту катеров и малых судов
|16:39
16 коммент.
|Благодаря расчетам киевских проектировщиков земля на одесской Молдаванке и поселке Котовкого стала «элитней», чем в Аркадии
|16:18
19 коммент.
|У Одессы снова появились лишние деньги: горсовет положит в банк 600 миллионов
|15:54
35 коммент.
|Рейд в одесской колонии: осужденные исправляются в нечеловеческих условиях
|15:49
7 коммент.
|На серых стенах Одессы поселились огромные животные
|14:06
9 коммент.
|Белгороду-Днестровскому грозит мусорный коллапс: на свалке не принимают отходы
|13:28
48 коммент.
|Вдоль Трассы здоровья сохнут высаженные «Горзелентрестом» сосны
|12:40
10 коммент.
|В Одесской области задержали крупную партию леса, которую пытались незаконно вывезти из страны
|12:27
40 коммент.
|В центре Одессы вандалы разбили остановку
|12:23
8 коммент.
|Опасные работы на аркадиевском склоне остановлены «до выяснения»
|12:04
22 коммент.
|В Одессе двое вооруженных грабителей напали на 17-летнюю студентку
|11:57
4 коммент.
|22 Pushup Challenge: одесская полицейская академия присоединились к всемирному флешмобу
|11:19
|Южненский «Химик» завершает участие в Лиге чемпионов домашним поражением
|10:59
40 коммент.
|Ужасы нижних галерей Потемкинской лестницы: вода, мусор и бездомные
|10:44
|Одесские баскетболистки узнали соперниц по второму групповому этапу Балтийской лиги
|10:26
2 коммент.
|В Одессе горел частный дом на Золотом берегу: пострадал 26-летний мужчина
|10:22
3 коммент.
|На сцене – наши современники: одесская Опера готовит премьеру балета «Судьбы»
|10:11
23 коммент.
|В Одессе будут судить интернет-мошенника, облапошившего граждан на миллион