Новости Одессы

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Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году
Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году Склоками с публичной руганью, взаимными обвинениями и даже потасовками запомнился уходящий год одесситам, которые следят за местной политической жизнью. Одесские депутаты, высокопоставленные чиновники из ОГА и мэрии не стеснялись в выражениях при общении с оппонентами.  

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Научная жизнь Одессы в 2016 году: старейший жилой дом и след личного диверсанта Гитлера   
Научная жизнь Одессы в 2016 году: старейший жилой дом и след личного диверсанта Гитлера    Уходящий год оказался непростым для одесских ученых. Но несмотря на все трудности, научные сотрудники, доктора и кандидаты, аспиранты и докторанты продолжали делать свою важную работу, а «Думская» старалась рассказывать об этом своим читателям.  
Самые-самые петухи Одессы: огненный Феня и черный за 5 тысяч   
Самые-самые петухи Одессы: огненный Феня и черный за 5 тысяч    В канун года Огненного Петуха корреспондент «Думской» познакомился с этими пернатыми и их родичами, проживающими в нашем городе и его окрестностях.  
Одесский Странный Дом, или «Нетрадиционное» Рождество под землей   
Одесский Странный Дом, или «Нетрадиционное» Рождество под землей    Обозреватель «Думской» Дмитрий Жогов отметил григорианское Рождество подобно первым христианам – под землей. И пообщался с теми, кто, как и первые последователи Христа, отвергнут обществом и официальной религией.  
Приватизация аэропорта: что выяснило НАБУ
Приватизация аэропорта: что выяснило НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследование обстоятельств приватизации международного аэропорта «Одесса» в 2011 году, а также прекращения тяжбы между горсоветом и «инвесторами» в 2015-м. Решение муниципального собрания о выходе города из состава совместного ООО и возврате имущества воздушных ворот в коммунальную собственность на активность детективов никак не повлияло. Наоборот, они начали действовать шустрее  

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Новости Одессы
                            
1 января
02:15
14 коммент. 		Новый год на Думской площади: покорители Пушкина, танцы и спиртное в толпе  фотографии видео
00:01
46 коммент. 		С Новым годом, Одесса!
31 декабря 2016
20:18
9 коммент. 		На Приморском бульваре все готово к концерту, а на Дерибасовской — народные гулянья  фотографии
18:47
22 коммент. 		В первый день нового года одесситы устроят забег на 2017 метров
17:43
74 коммент. 		В новогоднюю ночь одесситы не останутся без национальных телеканалов
17:32

11 коммент. 		Пиротехнический «бум»: как отметить праздник и не пострадать  фотографии видео
17:27
20 коммент. 		На праздники VIP-вагоны «Укрзалізниці» с интерьерами в Пшонка-стиле будут курсировать между Одессой и Галичиной  фотографии
17:11
4 коммент. 		Директор Одесского припортового завода заявил о своей отставке
16:30
4 коммент. 		Под Одессой на месте пожара обнаружен труп
15:41
42 коммент. 		Мэр Одессы записал видеопоздравление с Новым годом   фотографии видео
13:04
6 коммент. 		Одесский припортовый завод готова взять в аренду группа Ярославского
12:30
37 коммент. 		Двойное убийство в Овидиополе: подозревамого взяли под стражу без залога
11:43
4 коммент. 		В Одессе состоялся праздничный детский турнир по футзалу  фотографии видео
11:38
31 коммент. 		В Одессе трамвай сошел с рельсов  фотографии
10:33
60 коммент. 		Овидиопольский убийца озвучил свои мотивы  фотографии видео
10:00
18 коммент. 		Часть общественного транспорта в Одессе будет работать всю новогоднюю ночь 
09:00
4 коммент. 		Одесский вратарь вернулся на футбольное поле спустя пять месяцев, пропущенных из-за травмы
08:01
34 коммент. 		2016 год Одессы в объективе «Думской»: между войной и миром  фотографии
30 декабря 2016
22:23
30 коммент. 		По Одессе прокатились четыре новогодних трамвая с Дедом Морозом и Снегурочкой  фотографии
21:55
19 коммент. 		Высший суд признал законным «оползнеопасный» ресторан на берегу Аркадии  фотографии
21:39
3 коммент. 		На улицах Одессы появляются все новые огни, а на Думской монтируют сцену  фотографии
20:12
Объезд

2 коммент. 		Из-за вспышки африканской чумы свиней закрыли дорогу Доброалександровка-Великодолинское 
19:05

29 коммент. 		Модернизация системы городского транспорта обойдется Одессе в 15 миллионов долларов  фотографии видео
18:59
41 коммент. 		Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году: вынос Боровика, «братская могила» Луценко и новая мэрия возле СИЗО
18:42
30 коммент. 		В Овидиополе объявлен траур по жертвам «мясника»: новогодние мероприятия отменяются
18:09
8 коммент. 		Завтра будет возобновлено двустороннее движение транспорта по Хаджибейской дамбе
18:07
13 коммент. 		На одесской Пересыпи фура застряла под мостом  фотографии
17:23
31 коммент. 		Одесса: с 1 января десятый трамвай вернется на Тираспольскую площадь
16:50
24 коммент. 		В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм  фотографии
16:05
26 коммент. 		На Дерибасовской расположились нелегальные продавцы пиротехники — они угрожали телевизионщикам видео
15:37

3 коммент. 		Как одесские чиновники собираются отмечать Новый год  фотографии видео
15:30
13 коммент. 		Перед тем как совершить убийство овидиопольский мясник жестоко избил своего соседа (исправлено)
15:21
47 коммент. 		На Ланжероне благоустроили еще одну набережную  фотографии
15:03
29 коммент. 		Овидиопольского мясника задержали военнослужащие одесского полка Нацгвардии, полицейские и егерь (обновлено, фото)
14:44
4 коммент. 		Одесский университет опровергает информацию о задержании замдиректора института
14:31
5 коммент. 		Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого на днях нашли в мусорном контейнере
14:11
50 коммент. 		Овидиопольский мясник задержан: он подтвердил, что хотел устроить теракт в Одессе (обновляется) фотографии
13:20
28 коммент. 		Овидиопольская резня: что известно о предполагаемом убийце и его жертвах (фото, обновляется) фотографии
12:22 В Одесской области сгорели «Жигули»
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