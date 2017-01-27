Новости Одессы

Полиция: стрельба возле Староконного рынка произошла из-за давней вражды

«Москалів на ножі»: одесские патриоты почтили память Героев Крут маршем

Одесским баскетболисткам не повезло с жеребьевкой Финала четырех Кубка Украины

В Старобазарном сквере Одессы пилят деревья: на месте старого туалета планируется стройка?

Возле Староконного рынка произошел конфликт со стрельбой: ранена женщина (обновлено)

Одесса: на маршрут выходит очередной низкопольный трамвай

В Одессе из-за короткого замыкания произошел пожар

Одесский нападающий может перебраться в чемпионат Казахстана

Спешите видеть: одесская мэрия везет в город мощи святого Пантелеймона

На Фонтане приводят в порядок территорию и корпуса бывшего аэромобильного факультета

Одесская «БИПА» в овертайме вырывает победу над «Политехником»

Баскетбол: южненский «Химик» недооценил «Кремень», но в итоге разбил его на его же территории

Изменения в ОГА: Степанов восстанавливает ликвидированные Саакашвили департаменты и возвращает уволенных

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В Одесской области взорвали лодку сына директора национального природного парка

Футбольная команда из Одесской области пропустила семь мячей от приднестровского клуба

Одесские курсанты-десантники осваивают польские парашюты

В Одесской области задержали микроавтобус с янтарем

Трамваи и троллейбусы в Одессе будут красить только в цвета города: и никакой рекламы

В Затоке горела база отдыха, погиб охранник

Учения: в Одесской области морская пехота взяла под контроль мост и участок побережья

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Возле одесского аэропорта столкнулись три машины

В Одесской области пьяный мужчина изрезал лицо своей спящей знакомой и ее матери

Реставрация Потемкинской лестницы возобновилась, несмотря на морозы

Музею личных коллекций Блещунова исполнилось двадцать восемь лет

«Гиацинты», море и фонтаны: в Одесской области гаубицы ВМСУ пустили на дно условный флот противника

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Под Одессой неизвестные разгромили и сожгли детскую амбулаторию

На улицы Одессы выходят еще пять новых троллейбусов «Богдан»

Дело 2 мая: деньги с пенсионного счета Фучеджи снимала его дочь по оформленной в России доверенности, — Генпрокуратура

Судно украинских ВМС обстреляли с «вышки Бойко», украденной Россией

Депутаты разрешили мэру Черноморска премировать себя в размере только одной зарплаты

Жизнь после офшора и с «народной республикой» под боком: субъективные записки одесского журналиста о Кипре и киприотах

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В Черное море зашел испанский фрегат «Хуан де Бурбон»

«ФроловЛикс»: подрывные акции любителей России в Одессе щедро финансировали из Москвы