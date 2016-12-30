Новости Одессы

|1 января
|02:15
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|Новый год на Думской площади: покорители Пушкина, танцы и спиртное в толпе
|00:01
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|С Новым годом, Одесса!
|31 декабря 2016
|20:18
9 коммент.
|На Приморском бульваре все готово к концерту, а на Дерибасовской — народные гулянья
|18:47
22 коммент.
|В первый день нового года одесситы устроят забег на 2017 метров
|17:43
74 коммент.
|В новогоднюю ночь одесситы не останутся без национальных телеканалов
|17:32
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|Пиротехнический «бум»: как отметить праздник и не пострадать
|17:27
20 коммент.
|На праздники VIP-вагоны «Укрзалізниці» с интерьерами в Пшонка-стиле будут курсировать между Одессой и Галичиной
|17:11
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|Директор Одесского припортового завода заявил о своей отставке
|16:30
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|Под Одессой на месте пожара обнаружен труп
|15:41
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|Мэр Одессы записал видеопоздравление с Новым годом
|13:04
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|Одесский припортовый завод готова взять в аренду группа Ярославского
|12:30
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|Двойное убийство в Овидиополе: подозревамого взяли под стражу без залога
|11:43
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|В Одессе состоялся праздничный детский турнир по футзалу
|11:38
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|В Одессе трамвай сошел с рельсов
|10:33
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|Овидиопольский убийца озвучил свои мотивы
|10:00
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|Часть общественного транспорта в Одессе будет работать всю новогоднюю ночь
|09:00
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|Одесский вратарь вернулся на футбольное поле спустя пять месяцев, пропущенных из-за травмы
|08:01
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|2016 год Одессы в объективе «Думской»: между войной и миром
|30 декабря 2016
|22:23
30 коммент.
|По Одессе прокатились четыре новогодних трамвая с Дедом Морозом и Снегурочкой
|21:55
19 коммент.
|Высший суд признал законным «оползнеопасный» ресторан на берегу Аркадии
|21:39
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|На улицах Одессы появляются все новые огни, а на Думской монтируют сцену
|20:12
Объезд
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|Из-за вспышки африканской чумы свиней закрыли дорогу Доброалександровка-Великодолинское
|19:05
29 коммент.
|Модернизация системы городского транспорта обойдется Одессе в 15 миллионов долларов
|18:59
41 коммент.
|Выходки и перлы одесских политиков в 2016 году: вынос Боровика, «братская могила» Луценко и новая мэрия возле СИЗО
|18:42
30 коммент.
|В Овидиополе объявлен траур по жертвам «мясника»: новогодние мероприятия отменяются
|18:09
8 коммент.
|Завтра будет возобновлено двустороннее движение транспорта по Хаджибейской дамбе
|18:07
13 коммент.
|На одесской Пересыпи фура застряла под мостом
|17:23
31 коммент.
|Одесса: с 1 января десятый трамвай вернется на Тираспольскую площадь
|16:50
24 коммент.
|В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм
|16:05
26 коммент.
|На Дерибасовской расположились нелегальные продавцы пиротехники — они угрожали телевизионщикам
|15:37
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|Как одесские чиновники собираются отмечать Новый год
|15:30
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|Перед тем как совершить убийство овидиопольский мясник жестоко избил своего соседа (исправлено)
|15:21
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|На Ланжероне благоустроили еще одну набережную
|15:03
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|Овидиопольского мясника задержали военнослужащие одесского полка Нацгвардии, полицейские и егерь (обновлено, фото)
|14:44
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|Одесский университет опровергает информацию о задержании замдиректора института
|14:31
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|Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого на днях нашли в мусорном контейнере
|14:11
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|Овидиопольский мясник задержан: он подтвердил, что хотел устроить теракт в Одессе (обновляется)
|13:20
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|Овидиопольская резня: что известно о предполагаемом убийце и его жертвах (фото, обновляется)
|12:22
|В Одесской области сгорели «Жигули»