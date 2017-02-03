Новости Одессы

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На льду и подо льдом: зимний рыболовный сезон на Хаджибее не задался
На льду и подо льдом: зимний рыболовный сезон на Хаджибее не задался Корреспондент «Думской» Андрей Колисниченко отправился на Хаджибейский лиман порыбачить и пообщаться с такими же, как он, любителями зимнего лова. Погода, правда, немного подкачала, как и рыба, но собеседников он таки нашел.    

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Заячье сафари: как в Одесской области сезон охоты на пушного зверя закрывали   
Заячье сафари: как в Одесской области сезон охоты на пушного зверя закрывали    В последний раз нынешней зимой охотники вышли на зайца 29 января. Одному из самых крупных и дружных охотколлективов – в селе Кирнички — удалось «снять» пятерых косых. Это, конечно, немного по сравнению с тем, сколько доводилось брать в другие дни, но ведь и охотились в воскресенье только до обеда. Да и не количество добытого их главная цель, это ведь больше хобби. Развлечение. Автор «Думской» Снежана Стрепетова побывала на бессарабском заячьем сафари.  
Что наша жизнь? SEGA! Одесский геймер коллекционирует старинные приставки и игры к ним 
Что наша жизнь? SEGA! Одесский геймер коллекционирует старинные приставки и игры к ним  Продолжаем наш поход по частным коллекциям и музеям. В этот раз корреспондент «Думской» Дмитрий Жогов нагрянул к геймеру, «красноглазику», «гику», собирающему игровые приставки. Зашел к нему и… попал в 90-е. В коллекции одессита Николая Яковенко — несколько десятков раритетных игровых приставок. И невероятное количество игр к ним.  
Обострение в Авдеевке: что происходит на ключевом участке украино-российского фронта   
Обострение в Авдеевке: что происходит на ключевом участке украино-российского фронта    Военный историк, специалист по войнам современности Михаил Жирохов подготовил специально для «Думской» обзор ситуации в Авдеевке, где последние три дня вовсю грохочут пушки, ревут «Грады» и местами вспыхивают ближние бои. Эскалация грозит перерасти в полномасштабные боевые действия по всему фронту.  
Краповый берет, ряса и байк: как российский спецназовец стал украинским священником
Краповый берет, ряса и байк: как российский спецназовец стал украинским священником «Думская» пообщалась с одесским военным капелланом, священником Украинской православной церкви Киевского патриархата отцом Александром Филипповым. Мы уже упоминали его в субъективной десятке лучших пастырей Одессы, но решили, что будет лучше рассказать о служителе церкви подробнее, ведь отец Александр — человек более чем интересный. Начнем с того, что он бывший боец спецназа, причем спецназа российского. А еще наш батюшка — завзятый байкер.  

Думская.net

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