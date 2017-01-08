Новости Одессы

Активисты обещают награду за информацию о вандалах, сломавших шар на Дерибасовской

На Дунае начался ледоход: УДП остановило работу

Пересыпь без воды: на Атамана Чепиги прорвало трубу

Вторая жертва снежной стихии: в поле обнаружено тело замерзшего пограничника

Мемуарный «детектив» Бориса Барского вышел в свет

Часть Одессы осталась без света (обновлено)

В Киевском районе Одессы включили воду

Еще одна авария водопровода произошла на поселке Котовского: у бюветов выстроились огромные очереди

Жители четырех населенных пунктов Одесской области пока сидят без света из-за непогоды

Расчистка трассы Одесса-Рени от снега продолжается

Таирова без воды: территория насосной затоплена, коммунальщики неспешно ремонтируют

Ситуация на дорогах области: для грузовиков действует запрет повсеместно, проблемным остается участок трассы Кучурганы–Одесса

Жители Таирова останутся без воды как минимум до сегодняшнего вечера

Одесская теннисистка побила очередной рекорд и снялась с турнира в Сиднее

На дорогах севера Одесской области снег чистят фермеры: обслуживающая компания самоустранилась

Сегодня на дорогах Одесской области сохранится гололедица

Вандалы уничтожили рождественского дидуха в Горсаду

И.о. губернатора Одесской области обвинили в бездействии во время снежного катаклизма

На Ланжероне перила набережной обросли ледовой коркой

Часть Таирова сидит без воды: одесситы растапливают снег, у мест прорыва образовался каток (обновлено)

В Одесской области начали открывать дороги для личного автотранспорта

По Одессе ездили рождественские трамваи — с колядками и подарками (фоторепортаж, видео)

В Одесской области житель села приютил в своем доме 13 человек, застрявших на заснеженной дороге

Рождество: в одесском Горсаду установили дидуха

Во время расчистки трассы Одесса-Рени умер рабочий: его тело пока не могут доставить в райцентр (обновлено)

Волонтеры пробились в отрезанное снегом село и доставили роженицу в Одессу

Зато с GPS: в одесских троллейбусах идет снег

Одесситы завоевали бронзу на конкурсе снежной скульптуры: Китаю показали «Путь к совершенству»

В Одесской области сотрудники ГСЧС достали из снежного заноса скорую помощь, ехавшую на вызов

В Одессе произошла ожесточенная снежная битва

Ремонт теплотрассы на Канатной: работы окончены, но ямы пока не зарыли

В Одесской области из-за снега поезда ходят с опозданием

Зимние забавы в парке Победы: у горок очереди, а на пруду резвятся фигуристы-любители

Пока дороги закрыты: между Одессой и Измаилом пустили дополнительный поезд

Взрыв в доме на Геллера произошел из-за участников АТО: они изготавливали бомбу (обновлено)

На Старосенной установили огромный самовар и ждут монастырский хор

В Одесской области остаются без электричества 24 населенных пункта

Участник спасательной операции на юге области сломал ногу: его везут в Измаил